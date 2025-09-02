Gemini, soutenu par les jumeaux Winklevoss, vise une valorisation de 2,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

L'objectif est de lever jusqu'à 317 millions de dollars

Selon un analyste, cette opération est positive pour l'ensemble du marché

Fait suite à la forte introduction en bourse de Bullish

Gemini cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 2,22 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la bourse de crypto-monnaies mardi, alors que les plateformes d'actifs numériques capitalisent sur l'appétit renouvelé des investisseurs pour les débuts sur les marchés publics.

La société new-yorkaise, fondée par les jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss en 2014, prévoit de vendre 16,67 millions d'actions entre 17 et 19 dollars chacune, avec l'objectif de lever jusqu'à 317 millions de dollars dans le haut de la fourchette.

La demande d'introduction en bourse intervient alors que l'activité d'appel public à l'épargne aux États-Unis connaît une forte résurgence, alimentée par des conditions de marché robustes et des performances impressionnantes lors du premier jour de cotation, qui ont aiguisé l'appétit des investisseurs et encouragé davantage d'entreprises privées à s'introduire en bourse.

Les sociétés récemment introduites en bourse, notamment la banque numérique Chime Financial CHYM.O et la société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O , ont suscité une forte demande de la part des investisseurs lors de leur première journée de cotation.

La cotation de Gemini en ferait la troisième bourse d'actifs numériques cotée en bourse, après Bullish BLSH.N - qui a fait des débuts fracassants au début de l'année - et Coinbase

COIN.O , la plus grande bourse de crypto-monnaies cotée aux États-Unis.

"Après les introductions en bourse réussies de Circle et Bullish, parallèlement à un marché global solide et à des prix plus élevés pour les crypto-monnaies, le moment semble opportun pour les entreprises liées aux crypto-monnaies d'envisager une introduction en bourse", a déclaré Bo Pei, analyste chez US Tiger Securities.

Les actifs numériques ont fait des percées régulières dans la finance traditionnelle, les régulateurs américains ayant approuvé les ETF bitcoin l'année dernière et Coinbase ayant rejoint l'indice de référence S&P 500 .SPX au début de l'année 2025.

Les frères Winklevoss se sont fait connaître après avoir réglé en 2008 un différend juridique avec Facebook META.O et sa directrice générale Mark Zuckerberg.

Ils ont été surnommés les "jumeaux du bitcoin" après avoir investi une partie de leur règlement avec Facebook dans le bitcoin, ce qui a fait d'eux les premiers milliardaires en crypto-monnaies du monde.

Gemini prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "GEMI". Goldman Sachs et Citigroup sont les chefs de file de l'opération.