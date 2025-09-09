Gemini relève la fourchette de prix de l'introduction en bourse et vise une valorisation de 3 milliards de dollars dans un contexte de boom des crypto-monnaies

La société Gemini, soutenue par les jumeaux Winklevoss, a relevé mardi la fourchette de prix proposée pour son introduction en bourse aux États-Unis et vise désormais une valorisation allant jusqu'à 3,08 milliards de dollars lors de sa cotation, reflétant l'intérêt des investisseurs pour les entreprises de crypto-monnaies.

L'échange de crypto-monnaies vise à lever 433,3 millions de dollars en vendant 16,67 millions d'actions dont le prix est compris entre 24 et 26 dollars chacune. En comparaison, la fourchette proposée précédemment était de 17 à 19 dollars par action.

La société s'est déjà engagée auprès du Nasdaq à acheter 50 millions de dollars d'actions dans le cadre d'un placement privé au moment de son introduction en bourse, a rapporté Reuters plus tôt mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont repris une reprise longtemps attendue alors que l'automne commence, avec des marchés boursiers en liesse et des taux d'intérêt potentiellement plus bas qui aident à atténuer l'incertitude résiduelle sur les tarifs et l'inflation persistante.

"La baisse des taux d'intérêt réduit les coûts de financement et soutient la valorisation des actions, ce qui est positif pour les introductions en bourse", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Les sociétés de crypto-monnaies se sont distinguées parmi les nouveaux émetteurs, car les vents contraires réglementaires, l'augmentation des flux d'ETF et l'adoption institutionnelle aident à combler le fossé entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.

La banque de blockchain Figure Technologies a également relevé sa fourchette de prix d'introduction en bourse, tout en augmentant la taille de l'offre, plus tôt mardi, confirmant un rapport de Reuters.

Gemini, qui devrait fixer le prix de son introduction en bourse jeudi, deviendra la troisième bourse de crypto-monnaies cotée en bourse après Coinbase COIN.O - la première bourse de crypto-monnaies à rejoindre le S&P 500 - et Bullish BLSH.O , dont les actions ont plus que doublé lors de ses débuts à la Bourse de New York le mois dernier.

La société a été fondée par Cameron et Tyler Winklevoss, qui se sont fait connaître après avoir réglé en 2008 un différend juridique avec Meta's META.O Facebook et son directeur général Mark Zuckerberg.

Gemini prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "GEMI". Goldman Sachs et Citigroup sont les chefs de file de l'opération.