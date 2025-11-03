Geely envisage d'utiliser l'ancienne usine SAIC-GM en Chine pour produire des véhicules à énergie propre, selon une source

Le constructeur automobile chinois Geely GEELY.UL prévoit d'utiliser une usine appartenant auparavant à SAIC Motor 600104.SS et à son partenaire américain General Motors GM.N dans la ville de Shenyang, dans le nord-est du pays, pour produire des véhicules à énergie propre, a déclaré une personne ayant une connaissance directe du dossier.