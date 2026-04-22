Gecina verse dividende 2025 de 5,5 euros par action, solde détaché 7 juillet 2026

* Gecina distribuera dividende 2025 de 5,5 euros par action. * Acompte de 2,75 euros par action déjà versé le 12 mars 2026. * Solde de 2,75 euros par action détaché le 7 juillet 2026. * Mise en paiement en numéraire prévue le 9 juillet 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Gecina SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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