Gecina-Succès de l’émission obligataire verte à 5 ans de €500 mlns

Gecina SA GFCP.PA :
* SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE VERTE À 5 ANS DE 500 M€
* LA TRANSACTION ANTICIPE LE REFINANCEMENT DE L’ÉCHÉANCE OBLIGATAIRE DE 2027
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(Rédaction de Gdansk)
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Travailleurs précaires isolés, auto-entrepreneurs qui n'en ont que le nom, contrats très courts, sous-traitance parfois impénétrable: s'adapter aux mutations du marché du travail constitue un véritable défi pour les syndicats, traditionnellement centrés sur l'entreprise. ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
* SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
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