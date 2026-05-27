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Gecina-Succès de l’émission obligataire verte à 5 ans de €500 mlns
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 18:53

Gecina SA GFCP.PA :

* SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE VERTE À 5 ANS DE 500 M€

* LA TRANSACTION ANTICIPE LE REFINANCEMENT DE L’ÉCHÉANCE OBLIGATAIRE DE 2027

Pour plus de détails, cliquez sur GFCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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