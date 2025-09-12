Gecina nomme Marie Caniac Directrice exécutive Bureaux
À la tête d'un portefeuille de 116 immeubles représentant près de 14 MdEUR et 83% du patrimoine du groupe, elle pilotera l'ensemble des activités liées aux bureaux : asset management, commercialisation, marketing, property management, gestion technique et ingénierie.
Diplômée de l'EDHEC, Marie Caniac possède plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier, notamment chez Klépierre où elle est actuellement Chief Operating Officer. Elle a aussi travaillé chez Unibail-Rodamco et Altarea Cogedim.
Valérie Britay, arrivée en 2017, a contribué à la commercialisation de 1 500 000 m² de bureaux et lancé plusieurs initiatives innovantes, dont l'immeuble Mondo et le programme FEAT.
Le directeur général Beñat Ortega souligne que 'le profil international et l'exigence opérationnelle de Marie Caniac renforceront notre leadership sur les actifs les plus centraux, prime et durables'.
