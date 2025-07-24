Gecina lance une offre de rachat sur ses obligations existantes arrivant à échéance en 2027 et 2028

Gecina SA GFCP.PA :
* GECINA LANCE SIMULTANÉMENT UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS EXISTANTES ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN 2027 ET 2028
* 700 MILLIONS D'EUROS ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 30 JUIN 2027, OFFRANT UN COUPON DE 1,375%
* PARALLÈLEMENT, GECINA PRÉVOIT D'ÉMETTRE UNE OBLIGATION VERTE À 10 ANS D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS
* 800 MILLIONS D'EUROS ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 26 JANVIER 2028, ÉGALEMENT À UN COUPON DE 1,375%
* L'OPÉRATION VISE À OPTIMISER LE PROFIL D'ÉCHÉANCE DE LA DETTE ET À RENFORCER LA VISIBILITÉ FINANCIÈRE À LONG TERME
Texte original nBw8QkmWqa Pour plus de détails, cliquez sur GFCP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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