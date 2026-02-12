information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 17:53

Gecina, JLL signent un bail ferme de 9 ans sur l’immeuble Signature

Gecina SA GFCP.PA :

* ACCUEILLE JLL SUR "SIGNATURE" EN AMONT DE SA LIVRAISON

* UN BAIL DE 9 ANS FERME SUR L'IMMEUBLE SIGNATURE (ROCHERVIENNE) PORTANT SUR ENVIRON 6.600 M² D’ESPACES DE TRAVAIL

