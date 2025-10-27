Gecina acquiert des bureaux dans Paris pour €135 mlns

Gecina SA GFCP.PA :
* NOUVELLE ACQUISITION DE BUREAUX DANS PARIS
* LE PRIX DE CETTE ACQUISITION S’ÉLÈVE À 135,0 MILLIONS D’EUROS DROITS INCLUS (PRÈS DE 9 000 €/M²)
* LA TRANSACTION SERA IMMÉDIATEMENT CRÉATRICE DE VALEUR UNE FOIS FINALISÉE (DÉBUT 2026 SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES CONDITIONS SUSPENSIVES)
Texte original nNDLc6lFSM Pour plus de détails, cliquez sur GFCP.PA
(Rédaction de Gdansk)
