Gecina acquiert des bureaux dans Paris pour €135 mlns
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 17:47

Gecina SA GFCP.PA :

* NOUVELLE ACQUISITION DE BUREAUX DANS PARIS

* LE PRIX DE CETTE ACQUISITION S’ÉLÈVE À 135,0 MILLIONS D’EUROS DROITS INCLUS (PRÈS DE 9 000 €/M²)

* LA TRANSACTION SERA IMMÉDIATEMENT CRÉATRICE DE VALEUR UNE FOIS FINALISÉE (DÉBUT 2026 SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DES CONDITIONS SUSPENSIVES)

Texte original nNDLc6lFSM Pour plus de détails, cliquez sur GFCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GECINA
82,7000 EUR Euronext Paris +0,12%
