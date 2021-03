GECI INTERNATIONAL : Transfert des actions GECI International sur le marché Euronext Growth

Transfert des actions GECI International sur le marché Euronext Growth effectif le 29 mars 2021

GECI International, spécialiste de la Transformation Digitale et du Conseil en Technologies, annonce le transfert de la cotation de ses actions sur le marché d'Euronext Growth Paris ce prochain 29 mars 2021.

Serge Bitboul, Président Directeur Général de GECI International déclare : « Ce transfert de cotation contribue à bénéficier de la visibilité et de la dynamique du marché Euronext Growth, tout en accédant à un cadre réglementaire entièrement adapté à notre stratégie de développement. Il permettra notamment de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre, ceci allant de pair avec notre stratégie de réduction des coûts dans une volonté de retour à l'équilibre financier aussi rapide que possible. »

La demande d'admission des actions GECI International sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 23 mars 2021.

Ce transfert, qui avait été autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 19 septembre 2019, va permettre à GECI International d'être cotée sur un marché approprié à sa stratégie de développement et à sa capitalisation boursière.

Ce transfert permettra d'élargir le panel d'investisseurs intéressés par les sociétés cotées sur Euronext Growth, et plus particulièrement les marchés en forte croissance auxquels s'adresse GECI International tels le marché de la transformation digitale et de la technologie, avec des focus sur la cybersécurité et les solutions et produits intelligents. Ce transfert, qui s'inscrit dans le cadre de la restructuration du Groupe, contribue également à sa politique de réduction des coûts et de simplification des process.

GECI International continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »). Ces dispositions resteront également pleinement applicables à GECI International, notamment en matière de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur sont liées) sur les actions de la société. GECI International envisage également de maintenir ses pratiques précédentes et donc de continuer à appliquer le référentiel comptable IFRS.

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la société www.geci.net dans la rubrique « Information réglementée ».

Le code ISIN d'identification des titres GECI International reste inchangé (FR0000079634) et le mnémonique devient ALGECP. Par ailleurs, l'action GECI International reste éligible aux PEA et PEA-PME.

GECI International est accompagné par Euroland Corporate en tant que Listing Sponsor.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

23 mars 2021 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth 25 mars 2021 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société GECI International sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société GECI International sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information 29 mars 2021

avant l'ouverture Radiation des actions ordinaires de la société GECI International sur Euronext Paris

Admission des actions ordinaires de la société GECI International sur Euronext Growth Paris

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

"Smart Solutions for a Smart World"

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans la Transformation Digitale et le Conseil en Technologies. Depuis plus de 40 ans, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services et l'Industrie.

GECI International sera coté sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 29 mars 2021.

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net