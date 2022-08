GECI INTERNATIONAL : Tirage 50 ORNAN et Soutien financier d'un actionnaire de référence

LEVEE DE FONDS DE 0,5 M€ PAR EMISSION D'UNE TRANCHE D'ORNAN

ET SOUTIEN FINANCIER COMPLEMENTAIRE DE 0,2 M€ D'UN ACTIONNAIRE DE REFERENCE [1] POUR DEPLOYER LA NOUVELLE EXPANSION STRATEGIQUE

Le Groupe GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce l'engagement d'un apport financier d'un actionnaire de référence (XLP Holding) pour un montant de 0,2 M€, parallèlement à une levée de fonds de 0,5 M€ par le tirage d'une tranche de 50 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (« ORNAN ») et l'exercice correspondant de 50 bons d'émission d'ORNAN par le fonds d'investissement YA II PN, LTD. Ces ressources nouvelles permettent au Groupe de renforcer sa structure financière et d'accélérer le déploiement de sa nouvelle stratégie d'expansion.

L'opération de tirage d'une tranche de 50 ORNAN, autorisée par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 M€ conclu le 30 septembre 2020, ayant pour objectif de procéder au renforcement des capitaux propres du Groupe et sa structure financière.

Ce tirage contribue à doter le Groupe des ressources financières nécessaires à ses engagements et besoins de trésorerie à court et moyen termes et à réduire son endettement. À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement par ORNAN est de 4,5 M€ bruts.

Parallèlement à cette levée, la société XLP Holding, contrôlée par Monsieur Serge Bitboul et détenant 12,64 % du capital du Groupe à fin juillet 2022, s'est engagée à réaliser un apport en compte courant d'associé de 0,2 M€. Ce soutien financier complémentaire, témoigne de la confiance dans les perspectives du Groupe et de sa nouvelle stratégie.

En plus de renforcer les fonds propres du Groupe, ces nouvelles ressources financières viennent alimenter la mise en œuvre de la stratégie d'innovation sur les marchés de la smart city, avec le développement d'un écosystème d'incubation basé sur des partenariats capitalistiques ou des alliances commerciales et en accompagnant le développement de nouveaux produits et services intelligents à fort potentiel de croissance.

Cette métamorphose du Groupe, qui s'inscrit dans un contexte international disruptif, doit lui permettre de dynamiser son développement sur des métiers complémentaires, alliant Digital et Technologie, et de renforcer durablement son attractivité, sa croissance et sa rentabilité.

Caractéristiques et modalités des ORNAN

Il est rappelé que les caractéristiques et modalités du financement et des ORNAN sont décrites dans le prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre 2020 sous le numéro 20-487. Le Groupe tient à jour sur son site Internet www.geci.net un tableau de suivi des tranches d'ORNAN émises.

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les principaux risques associés à la Société et son activité, lesquels sont présentés dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 28 septembre 2020 sous le numéro R. 20-024, le document d'information diffusé le 23 mars 2021 dans le cadre du transfert de la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris et le rapport financier annuel publié le 22 juillet 2021.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International, porté par l'Innovation depuis son origine en 1980 et alliant la Technologie et le Digital, propose des solutions numériques de pointe et des services de conseil en technologie pour des acteurs majeurs des secteurs de l'Industrie, la Finance, la Recherche, les Services et les Télécoms.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents au service des « smart cities », grâce à un écosystème de partenariats technologiques, d'alliances commerciales et de compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale.

À fin mars 2022, le Groupe comptait 439 collaborateurs répartis dans 4 pays (France, Brésil, Afrique du Sud et Israël). Au cours de l'exercice 2021-22, le Groupe GECI International a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 18,3 M€.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

[1] La société XLP HOLDING, actionnaire détenant 152 191 911 actions, soit 12,64%, contrôlée à 100% par Serge BITBOUL, le Président Directeur Général de la société GECI International.

