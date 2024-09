Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GECI International: S. Bitboul renouvelé dans ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 18:14









(CercleFinance.com) - GECI International fait savoir que son Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de renouveler Serge Bitboul dans ses fonctions de Président Directeur Général pour toute la durée de son mandat d'administrateur, cumulant ainsi les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.



Serge Bitboul a réaffirmé son 'engagement fort dans le développement de GECI International et la poursuite de sa stratégie de croissance et d'innovation dans les domaines du Digital et des Technologies'.



Cet engagement s'est notamment traduit par un renforcement de sa participation au capital de la Société, suite à l'exercice de l'intégralité de ses bons de souscription d'actions, convertis en actions à un prix d'exercice de 3,32 E par action.



Depuis le 3 septembre 2024, Serge Bitboul détient ainsi directement ou indirectement 22,68 % du capital social, représentant 24,01 % des droits de vote.





