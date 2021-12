GECI INTERNATIONAL : Résultats Semestriels Consolidés 2021-2022

RÉSULTATS du 1 er semestre 2021-22:

Amélioration du résultat opérationnel courant

et renforcement de la structure financière

Le Conseil d'Administration réuni le 16 décembre 2021 a examiné et arrêté les comptes semestriels clos au 30 septembre 2021.

En M€ 2021-22

(6 mois) 2020-21

(6 mois) 2020-21

(12 mois) Chiffre d'affaires 8,4 8,4 16,7 Résultat opérationnel courant (0,8) (1,3) (1,6) Résultat courant avant impôt (1,5) (1,4) 1,0 Résultat net des activités poursuivies (1,5) (1,4) 1,4 Résultat net des activités abandonnées ou destinées à être cédées - (0,7) (1,1) Résultat net consolidé (1,5) (2,1) 0,3 Résultat net part du Groupe (1,4) (1,7) 0,7

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

__________

A la suite de son désengagement en 2020 du secteur automobile, le Groupe GECI International a décidé en 2021 d'inscrire son redéploiement autour de ses deux pôles historiques, le DIGITAL et la TECHNOLOGIE , pour consolider les bases de son développement et engager une stratégie de conquête commerciale, résolument offensive, pour renforcer ses positions sur des marchés en forte croissance.

Des premiers résultats tangibles de cette relance ont été enregistrés au cours du semestre, avec le renouvellement de référencements clients et l'obtention de contrats majeurs en France et au Brésil notamment. Au global, la croissance soutenue en calcul haute performance (HPC), la reprise en Finance et la croissance au Brésil ont permis de compenser le ralentissement des activités affectées par la crise sanitaire (infra-IT et Télécoms France plus particulièrement). Ces évolutions s'accompagnent d'une amélioration du résultat opérationnel courant par rapport à l'année précédente et d'un renforcement de la structure financière.

Fort de ces éléments, le Groupe prévoit d'aller au-delà et de conclure de nouveaux contrats avant la fin de l'exercice, en tirant notamment parti des investissements engagés dans la recherche et l'industrie. Dans un contexte de renouveau industriel et technologique voulu par les pouvoirs publics, les opportunités se multiplient, et les piliers du Groupe que sont le développement, la production et la sécurité informatique, les télécoms, le Calcul Haute Performance (HPC) ou les offres de solutions et produits intelligents sont des terrains où le Groupe entend affirmer ses ambitions de développement.

La mise en place des financements (i) par l'émission d'ORNAN (Obligation Remboursable en Numéraire et/ou Actions Nouvelles) et (ii) par le lancement d'une offre au public d'obligations convertibles en actions, ont été décisives pour faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise à court et moyen termes et pour lui permettre de continuer à assainir sa situation financière.

Le Groupe ambitionne de retrouver rapidement l'équilibre et d'inscrire son développement dans une nouvelle trajectoire de croissance durable et rentable.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE

__________

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe au 30 septembre 2021 s'établit à 8,4 M€, stable par rapport au premier semestre de l'exercice précédent compte tenu d'un effet de change négatif au Brésil (- 0,3 M€) du fait de la dévaluation du Real brésilien face à l'euro au cours du semestre. Hors cet effet de change, le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de 20,8%. Le chiffre d'affaires du Groupe se répartit désormais entre le Digital à 57,5% et la Technologie à 42,5% avec l'International qui représente 22,9% de l'activité du Groupe.

Le résultat opérationnel courant est négatif de (0,8) M€, contre (1,3) M€ au premier semestre de l'exercice précédent. Cette évolution s'explique principalement par une amélioration de la marge brute par rapport à l'année précédente. Une croissance à plus forte valeur ajoutée alliée à la poursuite des efforts de baisse des frais généraux et la réduction du coût des consultants en inter-contrats (période d'inactivité entre deux missions) devraient venir soutenir l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Le résultat net part du Groupe s'établit à (1,4) M€ au 30 septembre 2021 contre (1,7) M€ au 30 septembre 2020. Il comprend pour un montant de (0,4) M€ des frais non récurrents tels que les primes d'émission liées aux obligations convertibles émises en juillet 2021.

STRUCTURE FINANCIÈRE

__________

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2021 sont négatifs de (0,5) M€, contre (1,0) M€ au 31 mars 2021. Ils comprennent pour un montant total de 1,7M€ les augmentations de capital intervenues à travers (i) la conversion d'une partie des ORNAN 1 émises dans le cadre d'un contrat de financement conclu le 30 septembre 2020 et (ii) le financement obligataire «equitizé» par une fiducie-gestion 2 , signé en juillet 2021.

Grâce à ces financements, le Groupe a pu faire face à ses obligations à court et moyen termes, pérenniser sa situation financière et sécuriser ses activités. L'endettement net du Groupe s'élève à 10,1 M€ à la clôture semestrielle, contre 9,6 M€ au 31 mars 2021. Son évolution tient compte du solde des obligations convertibles émises en juillet 2021 restant à équitizer pour un montant de 2,6 M€. Ce montant viendra renforcer les capitaux propres du Groupe au moment de l'equitization des obligations restantes. A fin septembre, les liquidités s'établissent à 0,8 M€.

PERSPECTIVES

__________

Le Groupe entend renforcer son chiffre d'affaires et sa profitabilité avec notamment:

Une présence renforcée chez ses principaux donneurs d'ordre avec une offre à plus haute valeur ajoutée; L'élargissement de son offre et l'augmentation significative de son taux de facturation journalier moyen; L'extension de ses alliances internationales et partenariats pour renforcer son offre experte, sa plateforme de solutions et produits de cybersécurité et ses capacités technologiques.

Le Groupe poursuit son redéploiement sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies. D'ores et déjà en ordre de marche, le Groupe se focalise sur une croissance accompagnée de son retour à l'équilibre financier et à la profitabilité. Ses activités phares telles l'infra-IT, les télécoms, le HPC... sont déjà en marche pour reconquérir des parts de marché auprès de grands souscripteurs. Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre et confirmer ainsi le retour à une croissance compétitive.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel le vendredi 17 décembre 2021 après bourse.

Chiffre d'affaires annuels 2021-22, le 16 mai 2022 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International- Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

1 Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 M€ par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant le semestre, 125 ORNAN ont été converties et donné lieu à la création de 91 666 666 actions nouvelles. Il reste 600 ORNAN, représentant une enveloppe de 6 millions d'euros brut.

2 Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2021, le Groupe a, d'une part, procédé au lancement en juin 2021 d'une offre au public d'obligations convertibles en actions (« OC ») d'un montant net maximal de 2.595.000 euros et, d'autre part, mis en place un mécanisme dit d'« equitization » des OC, par (i) la constitution d'une fiducie-gestion au profit des porteurs d'OC ayant apporté leurs OC à la fiducie et (ii) l'émission de bons de souscription d'actions (« BSA ») au profit de ladite fiducie, dont les termes et modalités d'exercice permettent de transformer en actions les OC ainsi transférées. Au total, 2 944 OC ont fait l'objet d'equitization et au cours du semestre, 41 600 957 actions nouvelles ont été créées correspondant à l'equitization d'une valeur de 0,4 million d'euros.

