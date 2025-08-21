Le braqueur Rédoine Faïd transféré de sa prison de Vendin-le-Vieil à celle de Condé-sur-Sarthe

Croquis d'audience de Rédoine Faïd le 5 septembre 2023, lors de son procès à Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd, à l'isolement depuis plus de dix ans, a été transféré jeudi de sa prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil (Pas-de Calais) vers celle de Condé-sur-Sarthe (Orne), a appris l'AFP auprès de son avocate et de plusieurs autres sources.

Son transfèrement, révélé en premier par Ici Nord, a été effectué par hélicoptère de la gendarmerie, sous escorte du GIGN, selon une source proche du dossier.

L'administration pénitentiaire a juste confirmé à l'AFP son extraction de Vendin-le-Vieil, sans donner d'indication quant à son nouvel établissement carcéral.

Son transfèrement intervient un mois après que la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision d'une juge de Béthune ordonnant à l'administration pénitentiaire d'assouplir ses conditions de détention.

La justice avait relevé que les modalités de sa détention à Vendin était "contraires à la dignité humaine" de par "leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives concrètes et objectifs réalisables".

La cour d'appel de Douai avait donné un mois à l'administration pénitentiaire pour améliorer son traitement carcéral.

- Toujours à l'isolement -

Cependant avec ce transfèrement à Condé-sur-Sarthe, prison jumelle de Vendin, "j'ai davantage le sentiment qu'on cherche à aggraver ses conditions de détention plutôt qu'à les améliorer", a regretté auprès de l'AFP Me Salomé Cohen, l'avocate de Rédoine Faïd.

Il a été également placé à l'isolement dans sa nouvelle prison, selon elle.

Véritables forteresses high-tech, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe sont les deux premières prisons à avoir été sélectionnées par le ministère de la Justice pour accueillir les plus gros narcotrafiquants de France.

Près de 90 détenus de cette catégorie ont déjà été transférés à Vendin depuis fin juillet. Condé-sur-Sarthe devrait commencer à en accueillir à la mi-octobre.

Pour Me Cohen, "on a surtout cherché à mettre en scène" le transfèrement par hélicoptère de Rédoine Faïd "pour encore une fois faire état d'une démonstration de force du ministère de la Justice".

"Il s'agit encore une fois d'une pirouette de l'administration pénitentiaire pour échapper à la décision de la cour d'appel de Douai et à l'humanité dont pouvait faire preuve la juge d'application des peines", a encore estimé l'avocate.

- "Roi de la belle" -

Âgé de 53 ans, Rédoine Faïd avait fait de multiples recours contre ses conditions de détention, faisant valoir qu'elles entraînaient une "détérioration de son état de santé physique et psychique causée par un isolement sensoriel et social", citant le manque de lumière du jour, le manque d'exercices appropriés, de contacts humains et d'éveil sensoriel.

Outre son régime d'isolement, depuis 2018 il ne pouvait recevoir des visites que derrière un hygiaphone, un dispositif avec une vitre empêchant le contact physique entre un détenu et ses visiteurs.

Et depuis mai, une nouvelle grille apposée à sa fenêtre avait "sensiblement aggravé" le déficit de luminosité naturelle dans sa cellule de Vendin-le-Vieil, avait relevé le mois dernier la cour d'appel de Douai.

Celui qui a été surnommé le "roi de la belle" a été condamné en octobre 2023 à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018.

Il purgeait déjà des peines pour des braquages, dont l'un a coûté la vie à une policière municipale en 2010, et une précédente évasion de la prison de Lille-Sequedin en 2013.

Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 17 août 2057.