Le braqueur Rédoine Faïd transféré de sa prison de Vendin-le-Vieil à celle de Condé-sur-Sarthe

Croquis d'audience de Rédoine Faïd le 5 septembre 2023, lors de son procès à Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd, à l'isolement depuis plus de dix ans, a été transféré jeudi par hélicoptère de sa prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil (Pas-de Calais) vers celle de Condé-sur-Sarthe (Orne), a appris l'AFP auprès de son avocate et d'une source syndicale.

Son transfert, révélé en premier par Ici Nord, intervient un mois après que la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision d'une juge de Béthune ordonnant à l'administration d'assouplir ses conditions de détention.

La justice avait relevé que sa détention à l'isolement à Vendin étaient "contraires à la dignité humaine" de par "leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives concrètes et objectifs réalisables".

La cour avait donné un mois à l'administration pénitentiaire pour les assouplir.

Cependant avec ce transfert à Condé-sur-Sarthe, prison jumelle de Vendin, "j'ai davantage le sentiment qu'on cherche à aggraver ses conditions de détention plutôt qu'à les améliorer", a regretté auprès de l'AFP Me Salomé Cohen, l'avocate de Rédoine Faïd.

Il a été également placé à l'isolement dans sa nouvelle prison, selon elle.

Véritables forteresses high-tech, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe sont les deux premières prisons à avoir été sélectionnées pour accueillir les plus gros narcotrafiquants de France. Près de 90 détenus de cette catégorie ont déjà été transférés à Vendin depuis fin juillet.

"On a surtout cherché à mettre en scène son transfèrement par hélicoptère pour encore une fois faire état d'une démonstration de force du ministère de la Justice", a estimé Me Cohen.

"Il s'agit encore une fois d'une pirouette de l'administration pénitentiaire pour échapper à la décision de la cour d'appel de Douai et à l'humanité dont pouvait faire preuve la juge d'application des peines", a-t-elle ajouté.

Agé de 53 ans, le braqueur avait fait de multiples recours contre ses conditions de détention, faisant valoir qu'elles entraînaient une "détérioration de son état de santé physique et psychique causée par un isolement sensoriel et social", citant le manque de lumière du jour, le manque d'exercices appropriés, de contacts humains et d'éveil sensoriel.

Surnommé le "roi de la belle", Rédoine Faïd a été condamné en octobre 2023 à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet 2018. Il purgeait déjà des peines pour des braquages, dont l'un a coûté la vie à une policière municipale, et une précédente évasion en 2013.

Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 17 août 2057.