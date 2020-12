GECI INTERNATIONAL : Résultats Semestriels Consolidés 2020-2021

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020-21

Le Conseil d'Administration réuni le 17 décembre 2020 a examiné et arrêté les comptes semestriels 2020-21 clos au 30 septembre 2020.

En M€ 2020-21

(6 mois) 2019-20

(6 mois) 2019-20

(12 mois) Chiffre d'affaires 8,4 13,0 25,5 Résultat opérationnel courant (1,3) (1,6) (2,9) Résultat courant avant impôt (1,4) (3,0) (6,5) Résultat net des activités poursuivies (1,4) (3,0) (6,9) Résultat net des activités abandonnées ou destinées à être cédées (0,7) Résultat net consolidé (2,1) (3,0) (6,9) Résultat net part du Groupe (1,7) (2,6) (6,4)

FAITS MARQUANTS

L'activité du premier semestre 2020-21 a été fortement impactée par la crise sanitaire. Le Pôle Transformation Digitale a subi le ralentissement de la demande des clients avec le report ou l'annulation de commandes, tandis que le Pôle Conseil en Technologies a traversé une période particulièrement difficile accentuée par la crise dans le secteur automobile et la détérioration de l'activité de la filiale ETUD Intégral.

Dans ce contexte difficile, tout en maintenant une haute qualité de services auprès de ses clients, le Groupe a limité les effets du retrait de ses activités en ayant recours aux mesures de soutien à la trésorerie des entreprises proposées par le gouvernement - activité partielle, reports et étalements des règlements des charges sociales et fiscales notamment -. Le Groupe a parallèlement poursuivi son programme de réduction des coûts donnant la priorité au redressement de la situation financière du Groupe.

Les restructurations menées depuis septembre 2019 - réduction des locaux, optimisation des process et des effectifs, externalisation de fonctions... - produisent ainsi leurs effets sur les comptes du premier semestre 2020-21 avec une première réduction de la perte opérationnelle.

Compte tenu des incertitudes économiques, le Groupe a dû sortir de son périmètre la filiale ETUD Intégral à la suite de la décision du Tribunal de Commerce de Versailles le 1er décembre 2020, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de cette société. Cette sortie de périmètre permet au Groupe l'assainissement de sa situation financière, ETUD Intégral constituant une source importante de pertes et dégageant des besoins de trésorerie conséquents.

La mise en œuvre le 12 novembre dernier du contrat de financement par voie d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (« ORNAN ») permet au Groupe de retrouver une sérénité financière et l'assurance d'une pérennité stable à moyen et long terme.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe au 30 septembre 2020 s'établit à 8,4 M€, en retrait de 26,4 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent à périmètre équivalent. Ce chiffre d'affaires ne tient pas compte du chiffre d'affaires d'ETUD Intégral, seul l'impact de son résultat a été isolé sur la ligne « Résultat net des activités abandonnées ou destinées à être cédées ». Le chiffre d'affaires du Groupe se répartit désormais entre Transformation Digitale à 89,5% et Conseil en Technologies à 10,5% avec l'International qui représente 22,5 % de l'activité du Groupe.

Le résultat opérationnel courant est négatif de (1,3) M€, contre (1,6) M€ au premier semestre de l'exercice précédent. Cette évolution favorable s'appuie principalement sur le plan d'économies et de réduction des frais fixes engagés depuis un an. Le Groupe poursuit sa politique d'économies additionnelles.

Le résultat net part du Groupe s'établit à (1,7) M€ au 30 septembre 2020 contre (2,6) M€ au 30 septembre 2019. Il comprend pour un montant de (0,7) M€ la perte d'ETUD Integral, qui sortira du périmètre durant cet exercice.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2020 sont négatifs de (5,9) M€, contre (4,9) M€ au 31 mars 2020. Ils comprennent pour un montant de (2) M€ la part contributive de la filiale ETUD Integral. Ils intègrent par ailleurs pour un montant total de 0,7 M€ les augmentations de capital intervenues à travers (i) la conversion du solde des ORNAN émises le 13 février 20191 et (ii) l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables (BSAR A) distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale du 28 juillet 2017.

L'endettement net du Groupe s'élève à 9,96 M€ à la clôture semestrielle, contre 12,64 M€ au 31 mars 2020, et comprend notamment des emprunts bancaires pour 1,3 M€, des engagements locatifs pour un montant de 2,1 M€ et des avances accordées par le factor pour 1,8 M€.

L'impact de la crise sanitaire a fortement pesé sur la trésorerie au cours du semestre. A fin septembre, les liquidités s'établissent à 0,7 M€ et n'intègre aucun tirage sur le financement par voie d'émission d'ORNAN conclu le 30 septembre 2020.

Le Groupe a également mis en œuvre le 12 novembre dernier le financement par émission d'ORNAN sécurisé depuis plusieurs mois, conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ce jour aux termes de sa 21ème résolution. Faisant usage de cette délégation, le Conseil d'Administration a décidé, ce même jour, de procéder au tirage d'une première tranche d'ORNAN pour un montant de 2 M€, afin de faire face à son besoin de trésorerie court terme et de poursuivre ainsi son activité.

PERSPECTIVES

Dans un contexte économique et sanitaire difficile, le Groupe centré sur ses deux axes d'activités - Transformation Digitale et Conseil en Technologies - continue de se restructurer et poursuit son redéploiement axé sur le retour à l'équilibre financier.

La mise en œuvre du financement par émission d'ORNAN et la réduction du périmètre d'activité donnent au Groupe l'opportunité d'affiner sa stratégie privilégiant le renforcement de l'équipe de développement commercial et la capacité d'innover dans un contexte disruptif où de nouveaux enjeux apparaissent.

La Transformation Digitale demeure la priorité du Groupe. Ses métiers actuels (Finance, Infogérance, HPC, Télécommunications) sont fondamentalement porteurs dans un monde toujours plus connecté. Le Groupe se renouvelle également avec de nouvelles offres de services et produits intelligents, à l'image d'une nouvelle solution d'ITMS (Intelligent Traffic Management System) pour l'optimisation du trafic routier ou des offres de solutions de cybersécurité construites en partenariats.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet d'une revue limitée de la part des commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport financier semestriel sera disponible, dès le vendredi 18 décembre 2020, sur le site du Groupe : www.geci.net.

AGENDA

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel le 18 décembre 2020 après bourse

Chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021, le vendredi 14 mai 2021 après bourse

Résultats annuels de l'exercice 2020-2021, le vendredi 30 juillet 2021 après bourse

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

1 Le Groupe a mis en place le 11 février 2019 un financement d'un montant nominal total de 4 millions d'euros par émission de 400 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles de la Société (« ORNAN ») intégralement réservée à YA II PN, LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion Yorkville Advisors Global, LP. Sur le semestre (d'avril à septembre 2020), 73 ORNAN ont été converties en action et ont donné lieu à la création de 31 833 332 actions nouvelles. Sur les 40 ORNAN restantes, 6 ont été converties et le solde des bons d'émission à convertir a été remboursé au pair le 13 novembre 2020, lors du tirage d'une nouvelle tranche d'ORNAN issue du nouveau financement d'ORNAN conclu le 30 septembre 2020.

Un tableau de suivi des émissions est disponible sur le site Internet de la société à la rubrique Relations Investisseurs / Information réglementée.