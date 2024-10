GECI INTERNATIONAL : Résultat des exercices de BSA1

GECI International : succès de l'exercice des BSA 1

Le Groupe GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce les résultats de l'exercice des BSA 1 émis et attribués dans le cadre de l'émission obligataire réalisée le 4 avril 2024.

Le 4 avril 2024, GECI International avait réalisé avec succès son offre au public d'obligations simples (les « OS »), auxquelles étaient attachés deux types de bons de souscription d'actions (les « BSA ») : des « BSA 1 » dont la période d'exercice expirait le 4 octobre 2024 et des « BSA 2 » dont la période d'exercice expire le 5 avril 2029. L'ensemble de ces BSA ont été immédiatement détachés des OS dès leur émission.

À l'issue de la période d'exercice des BSA 1 , 435.262 BSA sur 517.500 BSA émis ont été exercés - soit un taux d'exercice de 84,11% - représentant 435.262 actions ordinaires nouvelles émises au profit des titulaires de BSA ayant exercé leurs bons. L'émission de ces actions nouvelles correspond à une augmentation de capital de 1.445.069,84 euros, dont 1.009.807,84 euros de prime d'émission, qui permet au Groupe de poursuivre sereinement son développement.

Les actions nouvelles portent jouissance courante et ont été inscrites sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. Les BSA 1 non exercés au 4 octobre après bourse sont devenus caducs.

Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote

A la connaissance de la Société, la répartition de l'actionnariat de la Société au 4 octobre 2024 est la suivante :

Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % Nb droits de vote Total Serge Bitboul

Direct et Indirect 228 988 22,53% 244 976 23,69% Autres nominatifs 2 068 0,20% 3 821 0,37% Autres au porteur 785 256 77,26% 785 256 75,94% Auto-détention 68 0,01% 0,00% TOTAL 1 016 380 100,0% 1 034 053 100,0%

Les caractéristiques et modalités détaillées des OS, des BSA 1 et des BSA 2 sont mentionnées en annexes au communiqué de lancement de l'opération du 22 mars 2024 , disponible sur le site internet de la Société.

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net