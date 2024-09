GECI INTERNATIONAL : Renouvellement mandat de PDG

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

Serge Bitboul se renforce au capital de GECI International

et réaffirme son engagement pour le développement du Groupe

Le Conseil d'administration de GECI International (la « Société »), réuni le 9 septembre 2024 à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires, a décidé à l'unanimité de renouveler Monsieur Serge Bitboul dans ses fonctions de Président Directeur Général pour toute la durée de son mandat d'administrateur, cumulant ainsi les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.

Fondateur et acteur clé du Groupe, Monsieur Serge Bitboul réaffirme son engagement fort dans le développement de GECI International et la poursuite de sa stratégie de croissance et d'innovation dans les domaines du Digital et des Technologies. Cet engagement s'est notamment traduit par un renforcement de sa participation au capital de la Société, suite à l'exercice de l'intégralité de ses bons de souscription d'actions (BSA 1 ), convertis en actions à un prix d'exercice de 3,32 € par action (cf. communiqué du 5 avril 2024 sur le résultat de l'Offre d'OBSA).

Depuis le 3 septembre 2024, Monsieur Serge Bitboul détient directement ou indirectement 22,68 % du capital social, représentant 24,01 % des droits de vote. Cette montée au capital illustre sa confiance dans le potentiel de GECI International et sa détermination à guider le Groupe vers de nouveaux succès dans ses domaines stratégiques, notamment le Calcul Haute Performance (HPC) et les Smart Cities.

Serge Bitboul a exprimé son optimisme pour l'avenir de GECI International : « Les marchés du HPC, de l'Intelligence Artificielle et du Cloud, comme ceux des Smart Cities, sont colossaux. Je suis convaincu du potentiel immense de GECI International. Avec nos équipes, nos partenaires et notre connaissance des marchés internationaux, notre ambition est de jouer un rôle de premier plan dans ces secteurs en pleine croissance. Mon investissement personnel et ma vision à long terme visent à garantir le succès du Groupe dans un environnement technologique qui repousse les limites en permanence. »

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

