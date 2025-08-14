GECI INTERNATIONAL : GECI International obtient l'accord de ses investisseurs pour adapter ses obligations et bons de souscription d'actions émis le 18 février 2025 et accélérer son développement

Paris, le 14 août 2025 – 18h30

GECI International obtient l'accord de ses investisseurs pour adapter ses obligations et bons de souscription d'actions émis le 18 février 2025 et accélérer son développement

GECI International (FR001400M1R1 - ALGEC), spécialiste du Digital et des Technologies (la « Société »), annonce avoir obtenu le soutien de ses porteurs d'obligations simples (les « OS ») et de bons de souscription d'actions (les « BSA ») pour modifier certaines modalités de ces instruments financiers émis le 18 février 2025, à l'issue des assemblées des porteurs réunies ce jour.

Cette décision prolonge et ajuste la franchise accordée lors de l'émission initiale, mise en place pour permettre à la Société de déployer son plan de développement sur des marchés stratégiques à forte valeur ajoutée, notamment le Calcul Haute Performance (HPC) et les Smart Cities. Au vu des progrès réalisés ces derniers mois et des perspectives attendues sur l'exercice 2025-2026, cette adaptation permettra de consolider la dynamique de croissance engagée.

Sur le plan opérationnel, la Société enregistre depuis le début de l'exercice une progression de la demande dans ses principaux métiers, en particulier en infogérance, en finance et en HPC. Cette dynamique devrait se renforcer dans les prochains mois, portée par l'extension des projets existants, le démarrage de nouveaux contrats en infogérance et la conclusion de nouvelles opportunités en France et au Brésil.

Serge Bitboul, Président Directeur Général de GECI International, déclare : « Le soutien exprimé aujourd'hui par nos investisseurs illustre leur confiance dans notre trajectoire et notre vision stratégique. La franchise de remboursements jusqu'en juin 2026 nous donne la souplesse nécessaire pour concentrer nos ressources sur la montée en puissance de nos activités. Cette évolution, équilibrée et constructive, préserve les intérêts de toutes les parties prenantes et s'inscrit dans une relation de long terme avec nos partenaires financiers. »

Principaux ajustements décidés

Suspension de l'amortissement des OS jusqu'en juin 2026, avec reprise des remboursements mensuels à cette date.

Prolongation de la maturité des OS et des BSA de dix mois, soit jusqu'au 18 mars 2027.

Ajustement des primes de remboursement et possibilité pour les porteurs d'OS de participer aux augmentations de capital par compensation de créances.

Ajustement des conditions d'exercice des BSA pour maintenir leur attractivité.

Toutes les résolutions soumises aux assemblées des porteurs ont été adoptées à l'unanimité des présents ou représentés, avec un quorum de 85%, confirmant ainsi la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe.

ANNEXE : Évolutions des caractéristiques des OS et BSA

Caractéristiques Avant Après modification Maturité des OS

18 mai 2026 18 mars 2027 (+10 mois) Calendrier d'amortissement Amortissement mensuel dès le 18 mars 2025 (1/15 ème )

Suspension du 18 août 2025 (inclus) au 18 juin 2026 (exclus), reprise ensuite Prime de remboursement

- initiative Société 15% à l'émission, diminuant de 1% par mois jusqu'à 0%

Prime fixe de 7,5% sur le principal Prime de remboursement

- initiative porteur Non prévue 7,5% du nominal amorti lors des remboursements anticipés en cas d'exercice des BSA ou de souscription à une augmentation de capital de la Société via compensation de créances

Possibilité de remboursement anticipé par le porteur

Ajout d'un cas de remboursement anticipé des OS en cas de suspension >60 jours ou radiation sur Euronext Growth Paris Participation aux augmentations de capital

Non prévue Possible par compensation de créances avec OS détenues Maturité des BSA

18 mai 2026 18 mars 2027 (+10 mois) Période d'exercice des BSA

18 mai 2025 – 18 mai 2026 18 mai 2025 – 18 mars 2027 Ajustement de la parité d'exercice 18 juillet 2025 et 18 décembre 2025 Le 18 juillet 2025 et à la fin de chaque trimestre calendaire à compter du 18 juillet 2025 jusqu'à la fin de la période d'exercice des BSA.

