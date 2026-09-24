GECI INTERNATIONAL : GECI International : Assemblée Générale des actionnaires : changement de date - erratum

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats annuels

Exercice 2026-27

Paris, le 24 septembre 2026 - 18h00

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

CHANGEMENT DE DATE - ERRATUM

GECI International informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte annuelle, initialement prévue le 24 septembre 2026 à 9h30, puis reportée au mercredi 14 octobre 2026 à 9h30, se tiendra finalement le jeudi 15 octobre 2026 à 8h30, sous réserve de l'obtention préalable dans les prochaines semaines d'une prorogation formelle du délai de tenue de cette assemblée auprès de la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.

Ce nouvel ajustement concerne uniquement la date et l'horaire de l'Assemblée générale. Les autres modalités d'accès, de vote et de participation demeurent inchangées.

Les formulaires de vote par correspondance ou procuration déjà réceptionnés demeurent valables pour cette nouvelle date.

Un avis rectificatif sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ainsi que dans un journal d'annonces légales.

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée générale est consultable sur le site internet de la société : https://www.geci.net/assemblees-generales/ .

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

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