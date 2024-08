GECI INTERNATIONAL : Développement au Brésil

GECI International : la filiale brésilienne AS+ Do Brasil, élue meilleur sous-traitant en Amérique du Sud, accélère son développement en Technologie et Smart city

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, est fier d'annoncer que sa filiale brésilienne, AS+ Do Brasil, a été élue pour la troisième année consécutive meilleur fournisseur en Amérique du Sud par un leader mondial des technologies de l'information et des communications. Cette distinction récompense les efforts et l'engagement d'AS+ Do Brasil dans la fourniture de services de sous-traitance de haute qualité en Technologie et Smart City.

Des partenariats fructueux et durables avec des leaders des technologies de l'information

Depuis 2019, AS+ Do Brasil s'est illustrée par la fourniture de solutions innovantes et performantes dans l'installation et la mise en service de réseaux et technologies mobiles en Amérique du Sud, collaborant étroitement avec des leaders du marché tels Ericsson, Huawei ou ZTE. Ces partenariats stratégiques ont permis à AS+ Do Brasil de se différencier par sa capacité à relever des défis technologiques complexes tout en respectant des standards rigoureux de qualité et de service. Grâce à cette relation de confiance, la filiale connait une accélération de son développement avec une croissance de son chiffre d'affaires de +74 % à taux de change constant en 2023-24, après une hausse de 29% l'exercice précédent.

Un engagement envers l'excellence et l'innovation

« Cette nouvelle distinction confirme la solidité de nos positions sur le marché sud-américain, où notre filiale s'affirme en tant que partenaire de référence pour le déploiement de nouvelles technologies numériques » a déclaré Serge Bitboul, Président Directeur Général de GECI International. « Cette récompense est le fruit de notre engagement constant envers l'excellence et l'innovation, ainsi que du travail acharné et du dévouement de toute notre équipe. Nous sommes fiers de contribuer au succès de nos clients et forts de la qualité de nos expertises, nous accélérons notre développement en Technologie et Smart city en Amérique du Sud avec l'extension de nos offres et la commercialisation de nouvelles solutions technologiques de pointe. »

Accompagner le déploiement des technologies numériques en Amérique du Sud

Avec ses équipes de professionnels de 350 personnes, AS+ Do Brasil est l'un des plus importants intervenants dans l'installation des technologies numériques en Amérique du Sud, se distinguant non seulement par sa capacité à répondre efficacement à la forte demande d'équipements de télécommunications et d'infrastructure de réseaux, mais aussi par l'élargissement de son offre à de nouveaux marchés, tels les équipements intelligents pour la smart city.

Stimuler la diversification dans la smart city

Dans un marché mondial des smart cities en forte croissance, estimé à 1,36 trillion de dollars en 2024 et projeté 3,84 trillions de dollars d'ici 2029 avec un taux de croissance annuel moyen de 23,2% [1] , GECI International a structuré des partenariats internationaux stratégiques visant à développer et commercialiser une gamme de solutions innovantes et durables pour adresser des segments de marchés émergents et à fort potentiel, tels que la mobilité urbaine innovante (solutions ITMS - Intelligent Traffic Management System - et parkings intelligents), la sécurité publique intelligente (caméra intelligente, analyse prédictive et alertes en temps réel) et la connectivité urbaine (infrastructures avancées, éclairage public intelligent, capteurs IoT…). Grâce à son expertise technique et sa proximité avec ses clients, AS+ Do Brasil vise des positions stratégiques sur ces nouveaux marchés pour répondre à une demande croissante au Brésil et en Amérique latine.

Développement de l'offre dans le smart mobility management

Dans cette perspective, la filiale lancera prochainement la commercialisation au Brésil d'une box interconnectable pour la gestion du trafic de carrefour routier, destinée à améliorer la fluidité des transports. Développée par la société Gertrude SAEM, cette box intelligente de contrôleur de carrefour à feux est une solution embarquée, modulable, économique, facile à installer, fiable, efficace et sans opération lourde de câblage, qui s'adapte aux objectifs de chaque ville : la sécurité des usagers, la fluidité du trafic, la qualité environnementale. La commercialisation de cette nouvelle solution s'inscrit dans le cadre d'un accord de distribution exclusif signé récemment par GECI International pour le marché brésilien.

Ces nouveaux développements illustrent l'engagement de GECI International à offrir des solutions technologiques de pointe et à promouvoir l'innovation dans toutes ses filiales.

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

[1] Source : https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/smart-cities-market