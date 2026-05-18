GECI INTERNATIONAL : Chiffre d'Affaires Annuel de l'exercice 2025/2026

GECI INTERNATIONAL ENREGISTRE UNE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES annuel PORTÉE PAR SES MOTEURS STRATÉGIQUES HPC ET SMART CITIES

GECI International, spécialiste du Digital et des Technologies, annonce un chiffre d'affaires annuel de 18,4 M€, en progression de +3,7 % à taux de change constant (+1,1 % en données publiées).

Dans un environnement économique et géopolitique exigeant, le Groupe confirme son repositionnement stratégique vers le Calcul Haute Performance (HPC) en France et les solutions Smart City au Brésil.

La montée en puissance de ces relais de croissance, conjuguée à la consolidation de la structure financière, conforte son ambition de croissance rentable en 2026-2027.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

GECI International (la « Société ») a poursuivi sa transformation stratégique avec le développement de ses deux pôles à fort potentiel :

i) le Calcul Haute Performance (HPC) et la simulation numérique en France, portés par sa filiale AS+, et

ii) les solutions Smart City et télécoms au Brésil via AS+ Do Brasil, filiale du Groupe Eolen, solidement implantée dans la région.

Parallèlement, Eolen France (infogérance et IT financière) a poursuivi son repositionnement vers des services numériques à plus forte valeur ajoutée, avec les premières avancées opérationnelles enregistrées au second semestre, notamment sur le développement des offres en centres de services.

Sur l'exercice 2025-26 (avril 2025 à mars 2026), le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 18,4 millions d'euros, en progression de +3,7 % à taux de change constant. L'activité reste équilibrée entre le Brésil (55,2 %) et la France (44,8 %), en dépit d'un effet de change défavorable de -0,5 M€ lié à la dépréciation du real.

La croissance d'AS+ Do Brasil (+21,2 %) et d'AS+ en France (+4,2 %), portée par le gain de nouveaux contrats et le renforcement des référencements, a permis de compenser le recul d'Eolen France, engagée dans une transition vers un modèle full-services à plus forte valeur ajoutée.

À fin mars 2026, l'effectif total du Groupe s'établit à 564 personnes, contre 584 à fin mars 2025. Cette évolution intègre principalement un effet ponctuel de transition entre missions dans les activités télécoms au Brésil en fin d'exercice, sans impact sur la dynamique commerciale, ainsi que le renforcement des équipes en France sur les métiers à forte valeur ajoutée.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL PAR POLE ET ZONE GEOGRAPHIQUE

(données non auditées) 2025-26 2024-25 Évolution M€ % CA M€ % CA (%) Pôles d'activités Technologies 10,26 55,7% 8,98 49,3% +14,2% Smart cities (Brésil) 10,16 55,2% 8,78 48,2% +15,7% Autres 0,10 0,5% 0,21 1,1% -53,5% Digital 8,16 44,3% 9,22 50,7% -11,6% HPC (Calcul Haute Performance) 4,39 23,8% 4,21 23,1% +4,2% Banques & Assurances 2,67 14,5% 3,73 20,5% -28,6% Infogérance 1,10 6,0% 1,28 7,0% -13,7% Chiffre d'affaires annuel 18,41 100% 18,21 100% +1,1% Zones géographiques Brésil 10,16 55,2% 8,78 48,2% +15,7% France 8,25 44,8% 9,43 51,8% -12,5% Chiffre d'affaires annuel 18,41 100% 18,21 100% +1,1%

Le Pôle Digital (8,2 millions d'euros, soit 43,2 % du chiffre d'affaires annuel) recule sous l'effet de la contraction des activités historiques (Infogérance et IT financière), mais confirme la croissance du HPC (+4,2 %), désormais au cœur de la stratégie du Groupe.

Le Pôle Technologies (10,3 millions d'euros, soit 55,7 % du chiffre d'affaires annuel) affiche une croissance robuste de +19,4 % à taux de change constant (+14,2 % en données publiées), portée par la dynamique commerciale du Brésil (+21,2 % [1] à taux constant) dans les domaines des Télécommunications et des Smart Cities.

SITUATION FINANCIERE

Au cours de l'exercice 2025-26, le Groupe a poursuivi ses efforts pour renforcer sa situation financière en s'appuyant sur :

(i) la croissance du chiffre d'affaires dans les segments stratégiques du HPC et des Smart Cities, soutenue par des offres à forte valeur ajoutée et une expertise reconnue ;

(ii) le développement de partenariats commerciaux et technologiques avec des acteurs de premier plan tels que HPE, Nvidia, Orange Business Services, Dell… confirmant la pertinence du positionnement du Groupe sur ses marchés cibles ;

(iii) la montée en gamme du portefeuille de services, traduite par la hausse du niveau de facturation, notamment dans le HPC.

Parallèlement, Monsieur Serge Bitboul, actionnaire de référence détenant directement et indirectement 29,2 % du capital de la Société à fin mars 2026, a réalisé un apport en compte courant d'associé de 1,3 M€ sur l'exercice. Ce soutien financier témoigne de la confiance dans les perspectives et contribue au renforcement des capitaux permanents du Groupe.

Au 31 mars 2026, l'endettement financier consolidé du Groupe s'établit à 4,5 millions d'euros (chiffres en cours d'audit), contre 3,2 millions d'euros à fin mars 2025. Cette évolution s'explique principalement par le retraitement des loyers IFRS 16 consécutif au transfert du siège social à Boulogne-Billancourt (+0,8 million d'euros), et par l'apport en compte courant de l'actionnaire de référence de 1,3 million d'euros, contre un montant non-significatif à fin mars 2025.

Les autres composantes de la dette financière évoluent favorablement :

(i) 0,40 million d'euros de dettes financières (y compris les découverts), contre 0,53 million d'euros à fin mars 2025 ;

(ii) 0,72 million d'euros d'avance de factoring, contre 0,82 million d'euros ;

(iii) 1,13 million d'euros de dettes nettes issues des Obligations Simples avec Bons de Souscription d'Actions attachés (OBSA 2 ), contre 1,68 million d'euros (pour rappel, le Groupe a obtenu un report de 10 mois du remboursement) ;

PERSPECTIVES

Porté par une solide dynamique commerciale et une organisation recentrée, GECI International entend soutenir son développement sur ses marchés stratégiques : HPC, Intelligence Artificielle, Cloud, Monétique et Cybersécurité, Smart Cities.

HPC : montée en puissance et gains stratégiques

En France, AS+ confirme le renforcement de son positionnement sur le marché du HPC, porté par une demande structurellement croissante liée à l'essor de l'intelligence artificielle et des infrastructures de calcul intensif.

La filiale accélère le déploiement de ses offres à forte valeur ajoutée - optimisation et portage logiciel sur architectures GPU, maintenance avancée d'infrastructures HPC/IA et activités de formation à forte marge - en ligne avec les besoins du marché.

Dans ce contexte, le Groupe a enregistré plusieurs avancées commerciales et stratégiques majeures :

Gain de contrats pluriannuels de maintenance HPC, dont un contrat de 5 ans avec l'ONERA, renforçant sa visibilité dans les secteurs aéronautique et de la recherche publique ;

Développement des partenariats avec des acteurs de premier plan tels que Dell, avec une implication sur des projets critiques (optimisation logicielle et validation de codes sur architectures HPC) ;

Diversification dans le secteur de la Défense.

Ces succès illustrent la montée en puissance d'AS+ sur des projets à forte intensité technologique et renforcent son positionnement auprès des grands donneurs d'ordres publics et industriels.

En parallèle, la filiale intensifie son positionnement sur des thématiques stratégiques telles que le quantique et les architectures hybrides HPC/IA, consolidant sa différenciation technologique.

Malgré des cycles de décision toujours longs, notamment dans les grands comptes industriels, la dynamique commerciale reste soutenue, portée par un pipeline diversifié (CEA, Aéronautique, Défense, Energie) et un taux de succès élevé sur les appels d'offres.

Le Groupe anticipe ainsi une accélération progressive de la croissance d'AS+ en France à compter de 2026, soutenue par la concrétisation des contrats en cours et la montée en charge des projets structurants.

Eolen France : premières concrétisations du redéploiement

Eolen France a poursuivi l'exécution de son repositionnement vers des offres numériques à plus forte valeur ajoutée. Le second semestre a été marqué par les premières avancées opérationnelles, avec le renforcement des équipes, la structuration des centres de services internationaux 24/7/365 et le développement des expertises DevOps, Infraprod et Monétique.

Dans un environnement encore contraint, ces actions devraient contribuer à stabiliser l'activité avec une amélioration attendue de la dynamique commerciale, notamment en infogérance.

Brésil : consolidation de la croissance

Au Brésil, AS+ Do Brasil devrait consolider sa croissance, soutenue par la récurrence des contrats, l'extension des prestations vers la maintenance et la solidité des partenariats avec les grands opérateurs télécoms. La filiale s'appuie sur une expertise couvrant l'ensemble du cycle de déploiement des infrastructures mobiles, renforçant son positionnement sur un marché en expansion avec des perspectives de développement soutenues.

Guidé par une vision d'innovation responsable et durable, GECI International confirme son ambition de répondre aux grands défis technologiques, économiques et sociétaux en s'appuyant sur un modèle résilient et créateur de valeur.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultat annuel 2025-26, le 16 juillet 2026 après bourse (date prévisionnelle).

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

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GECI International

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[1] La filiale brésilienne a enregistré en 2025-26 un chiffre d'affaires annuel de 64,1 millions de BRL contre 52,9 millions de BRL en 2024-25.