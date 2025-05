GECI INTERNATIONAL : Chiffre d'Affaires Annuel de l'exercice 2024/2025

GECI INTERNATIONAL SE RECENTRE SUR SES RELAIS DE CROISSANCE

- HPC ET SMART CITIES – ET RENFORCE SES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT EN EUROPE ET AU BRESIL

GECI International, spécialiste du Digital et des Technologies, annonce un chiffre d'affaires annuel de 18,1 M€, en repli limité de -4,7 % à périmètre et taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. Cette performance, dans un contexte économique et géopolitique fortement dégradé, reflète l'agilité du Groupe à faire évoluer son modèle vers ses activités en forte croissance : le Calcul Haute Performance (HPC) en France et les projets Smart City au Brésil. Soutenue par la montée en puissance de ces activités et par le renforcement de sa situation financière, GECI International confirme la pertinence de sa stratégie et son ambition de croissance rentable pour 2025.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

__________

GECI International a poursuivi sa transformation vers un modèle centré sur les secteurs à forte valeur ajoutée : le HPC en France et la Smart City au Brésil. L'activité informatique se recentre sur des segments stratégiques, notamment l'industrie et la finance.

Sur l'exercice 2024-25 (avril 2024 à mars 2025), le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 18,1 millions d'euros, en recul de -4,7 % à périmètre et taux de change constants et de -10,1 % à taux de change courant.

La croissance organique dans le HPC et les Smart Cities compense partiellement le recul des activités d'infogérance et d'informatique financière, redimensionnées pour préserver les marges et les référencements. La cession de l'activité télécoms en France, effective depuis le 1 er mars 2024, est également prise en compte dans le chiffre d'affaires annuel.

Au 31 mars 2025, le chiffre d'affaires se répartit entre la France (51,6 %) et le Brésil (48,4 %), avec un effet de change négatif de 1,1 million d'euros, soit 6,1 % du chiffre d'affaires, dû à la dépréciation du real brésilien face à l'euro au cours de l'exercice écoulé.

L'effectif total du Groupe, à fin mars 2025, est de 584 personnes, contre 542 à fin mars 2024, cette évolution reflétant la montée en puissance du HPC et l'expansion des opérations au Brésil.

Le Groupe, et notamment l'activité HPC, a renforcé au cours de l'exercice ses alliances et partenariats stratégiques avec des leaders technologiques tels que Nvidia, IBM, Hewlett Packard Enterprise, Orange Business Services (OBS) et Amazon Web Services (AWS), renforçant ainsi ses offres et sa présence commerciale.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL PAR POLE ET ZONE GEOGRAPHIQUE

__________

(données non auditées) 2024-25 2023-24

périmètre comparable [1] Évolution

périm. comp. 2023-24

publié M€ % CA M€ % CA (%) M€

Pôles d'activités Digital 9,16 50,5% 10,46 51,8% -12,5% 10,46 HPC (Calcul Haute Performance) 4,16 22,9% 3,39 14,9% +22,5% 3,39 Banques & Assurances 3,72 20,5% 5,33 23,5% -30,2% 5,33 Infogérance 1,28 7,0% 1,74 7,6% -26,4% 1,74 Technologies 8,98 49,5% 9,72 48,2% -7,6 % 12,26 Smart cities (Brésil) 8,78 48,4% 9,14 45,3% -4,0% 9,14 Autres 0,21 1,1% 0,58 2,9% -64,5% 0,58 Télécoms France - - - - 2,54 Chiffre d'affaires annuel 18,14 100% 20,18 100% -10,1% 22,72

Zones géographiques Brésil 8,78 48,4% 9,14 46,0% -4,0% 9,14 France 9,36 51,6% 11,04 54,0% -15,2% 13,58 Chiffre d'affaires annuel 18,14 100% 20,18 100% -10,1% 22,72

Le Pôle Digital (9,2 millions d'euros, soit 50,5 % du chiffre d'affaires annuel) enregistre un repli principalement lié à la diminution des activités d'Infogérance (-26,4 %) et d'IT finances (-30,2 %). En revanche, les activités HPC poursuivent leur croissance soutenue, avec une progression des ventes de +22,5 %, tirée par de nouveaux référencements clients, et ce malgré une base de comparaison élevée.

Le Pôle Technologies (9,0 millions d'euros, soit 49,5 % du chiffre d'affaires annuel) est en retrait de - 7,6 % par rapport à l'exercice précédent. À taux de change et périmètre constant, le pôle affiche une croissance solide de +3,7 %. Cette progression repose principalement sur le développement de l'activité de la filiale brésilienne (+8,1 % [2] à taux de change constant), résultant de la dynamique commerciale dans le domaine des télécommunications et de la smart city. En France, les activités télécoms sont désormais exclues des comptes du Groupe depuis le 1 er mars 2024.

SITUATION FINANCIERE

__________

Au cours de l'exercice 2024-25, le Groupe a poursuivi ses efforts pour renforcer sa situation financière en s'appuyant sur :

(i) la croissance de son chiffre d'affaires dans l'activité stratégique de HPC avec une offre à très haute valeur ajoutée.

(ii) les nouveaux partenaires et clients tels Nvidia, Orange Business Services, Safran, Air Liquide, EDF, Michelin, TotalEnergies, Ifremer, EGIS Ingénierie, etc.

(iii) l'excellence des prestations et la hauteur de facturation pour ses prestations, avec une augmentation significative notamment dans le HPC.

Au 31 mars 2025, l'endettement financier du Groupe devrait s'élever à 3,4 millions d'euros (chiffres en cours d'audit) contre 3,5 millions d'euros à fin mars 2024, soit une baisse de -4,2 % sur un an.

Il se compose de (i) dettes financières (y compris les découverts) pour un montant de 0,56 million d'euros contre 0,52 million d'euros à fin mars 2024, (ii) l'avance du factoring de 1 million d'euros contre 1,57 million d'euros à fin mars 2024, (iii) dettes nettes issues des Obligations simples avec des BSA attachés (OBSA 1 & 2) pour 1,7 million d'euros contre 0,92 million d'euros à fin mars 2024 (OBSA 1), et enfin (iv) du retraitement des loyers pour 0,13 million d'euros contre 0,48 million d'euros à fin mars 2024.

Au cours de l'exercice, le Groupe a levé (i) 1,45 [3] million d'euros brut à travers l'exercice des BSA 1 émis et attribués dans le cadre de l'émission obligataire réalisée le 4 avril 2024, et (ii) 1,84 [4] million d'euros brut suite à l'émission de 18 405 OBSA 2, le 18 février 2025.

Compte tenu de ces améliorations, GECI International a résilié en avril 2025 le contrat de financement en Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles (« ORNAN ») d'un montant nominal de 10 millions d'euros, conclu le 12 mai 2023 avec Yorkville Advisors. Seuls 250 mille euros avaient été utilisés.

PERSPECTIVES 2025-26

__________

Porté par une dynamique de croissance maîtrisée et une situation financière assainie, GECI International entend accélérer son développement sur des marchés en forte expansion : le calcul haute performance (HPC), l'intelligence artificielle, le cloud et les smart cities.

Le Groupe renforce son positionnement dans le HPC avec une offre structurée autour de trois volets complémentaires : des audits approfondis des architectures informatiques, l'optimisation des processus de développement pour répondre à l'essor des technologies d'intelligence artificielle, et une maintenance opérationnelle haut de gamme, notamment dans les data centers spécialisés en IA. Les nouveaux référencements obtenus confortent la montée en puissance de la filiale AS+, qui s'affirme comme un acteur de référence du HPC et de la simulation numérique. Dans le prolongement de cette dynamique et afin de diversifier géographiquement ses débouchés, le Groupe a ouvert fin avril un bureau à Bruxelles pour prospecter les marchés du Benelux et de l'espace francophone européen, avec un focus particulier sur le HPC et l'IA.

Au Brésil, le renouvellement des contrats et l'élargissement des opérations sur l'ensemble du territoire permettent à sa filiale AS+ Do Brasil de poursuivre sa croissance. Forte de son expertise reconnue dans la transformation numérique des opérateurs télécoms, elle aborde avec confiance l'ouverture de nouveaux marchés au Brésil.

De manière plus générale, GECI International privilégie les activités à forte marge, adapte ses prestations aux besoins spécifiques de ses clients et renforce sa différenciation par des partenariats technologiques de haut niveau. Le Groupe entend consolider et étendre sa présence, en France comme à l'international, en s'appuyant sur une stratégie d'alliances ciblées et une capacité d'adaptation aux spécificités locales.

En parallèle, GECI International poursuit sa politique d'optimisation des coûts et d'amélioration de son efficience opérationnelle. Le programme de rationalisation engagé en 2024-25 produira pleinement ses effets à partir de l'exercice 2025-26.

Fidèle à sa vision d'une croissance durable, le Groupe place l'innovation, la performance et la responsabilité au cœur de sa stratégie, pour répondre aux grands défis technologiques, économiques, sociaux et environnementaux.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultat annuel 2024-25, le 11 juillet 2025 après bourse (date prévisionnelle).

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur majeur du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe s'engage à concevoir et développer des solutions intelligentes qui transforment les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Avec une expertise reconnue et un écosystème de partenariats stratégiques, GECI International propose des offres sur mesure axées sur la transformation numérique, le Calcul Haute Performance (HPC), la smart city et les technologies émergentes. Le Groupe se distingue par sa capacité à accompagner ses clients dans l'optimisation de leurs processus et l'accélération de leur compétitivité sur des marchés en pleine expansion, tels que le Big Data, le Cloud Computing, l'Intelligence Artificielle et les solutions pour les villes intelligentes.

Présent en Europe et au Brésil, GECI International emploie plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés, dédiés à la réussite des entreprises et organisations dans leur recherche d'efficacité et de performance.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

ACTUS Finance et Communication - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 01 53 67 36 36 / geci@actus.fr

[1] Hors activité Télécom en France déconsolidée depuis le 1 er mars 2024.

[2] La filiale brésilienne a enregistré en 2024-25 un chiffre d'affaires annuel de 52,9 millions de BRL contre 48,9 millions de BRL en 2023-24.

[3] Exercice de 435 262 de BSA 1 ayant entrainé la création de 435 262 actions nouvelles.

[4] Emission de 18 405 OBSA2 sur 15 mois avec un taux d'intérêt annuel de 12% et 368 100 BSA 3 attachés exerçables pendant la période au prix d'exercice de 3,68 euros (prix susceptible d'être ajusté tous les 5 mois).