GECI INTERNATIONAL : Bilan Semestriel Contrat de Liquidité GECI International

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE

GECI INTERNATIONAL ET ODDO BHF AU 31 DECEMBRE 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par GECI INTERNATIONAL à ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

896 802 titres

titres 7 097,72 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

319 999 titres

titres 55 332,17 euros

Sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2019 ont été exécutés :

472 Transactions à l'achat

Transactions à l'achat 411 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1 072 548 titres et 58 405,00 euros à l'achat

titres et euros à l'achat 918 777 titres et 50 058,28 euros à la vente

