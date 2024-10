GECI INTERNATIONAL : AS+ Do Brasil renouvelle un contrat stratégique majeur

GECI International : AS+ Do Brasil renouvelle un contrat stratégique majeur avec Ericsson dans les technologies numériques et les Smart Cities

Le Groupe GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, se renforce sur le marché brésilien avec le renouvellement d'un contrat stratégique majeur entre sa filiale AS+ Do Brasil et Ericsson, un leader mondial des infrastructures télécoms et équipementier de premier plan pour le déploiement des technologies numériques au Brésil.

Le contrat, d'une valeur de plus de 25 millions de réals brésiliens (plus de 4 millions d'euros), représente environ 45 % du chiffre d'affaires annuel de la filiale. Pour une durée de deux ans, il vise à : i) installer et mettre en service des infrastructures de réseaux et technologies mobiles, et ii) soutenir l'expansion des technologies numériques au Brésil au service des territoires et des usagers.

Ce contrat permet notamment de renforcer la couverture géographique d'AS+ Do Brasil avec une présence dans les régions suivantes : Sao Paolo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste, Nord.

Ce succès confirme le rôle stratégique de la filiale dans le développement des infrastructures numériques au Brésil. En collaborant étroitement avec des leaders tels qu'Ericsson, Huawei et ZTE, AS+ Do Brasil se positionne comme un partenaire de référence pour la transformation digitale grâce à son expertise technologique, une offre large et transverse, et une proximité avec ses clients.

Avec une équipe de 350 professionnels, AS+ Do Brasil est un acteur de première importance de l'installation de technologies numériques en Amérique du Sud. La filiale se distingue non seulement par sa capacité à répondre à la forte croissance du marché et à relever des défis technologiques complexes, mais aussi par son respect de standards rigoureux de qualité et de service.

Depuis 2019, le développement d'AS+ Do Brasil se traduit par une croissance moyenne annuelle de +17 % de son chiffre d'affaires, consolidant ainsi sa position sur le marché brésilien.

Serge Bitboul, Président Directeur Général de GECI International déclare : « Ce renouvellement de contrat stratégique avec Ericsson confirme la position de référence d'AS+ Do Brasil sur le marché des infrastructures numériques en Amérique du Sud et renforce les perspectives de croissance durable du Groupe GECI International dans le secteur des technologies de pointe. »

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net