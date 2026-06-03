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Geberit va entamer un nouveau programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 08:07

Geberit indique avoir achevé, avec plusieurs mois d'avance, son programme de rachat d'actions 2024-2026, initialement lancé le 2 septembre 2024, permettant au groupe suisse d'équipements sanitaires de lancer très prochainement un nouveau programme.

Dans le cadre du programme achevé, 559 753 actions, soit 1,7% du capital social, ont été rachetées pour un montant total de 300 MCHF. Ces rachats ont été effectués via une ligne de négociation distincte, créée à des fins de réduction de capital.

Par ailleurs, Geberit annonce qu'un nouveau programme de rachat d'actions sera lancé très prochainement. Dans le cadre de ce nouveau programme, des actions d'une valeur maximale de 300 MCHF seront rachetées sur une période maximale de deux ans.

Ces rachats débuteront le 4 juin et seront à nouveau effectués via une ligne de négociation distincte mise en place à cet effet. Sur la base du cours de clôture d'hier des actions Geberit, cela correspond actuellement à environ 600 000 titres, soit 1,8% du capital social.

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