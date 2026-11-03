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Geberit en recul après un point d'activité sans surprise
information fournie par AOF 03/11/2026 à 09:15

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(Zonebourse.com) - Geberit recule de 2,5% à 574 CHF en tout début de séance à Zurich, après la publication de ses résultats pour les neuf premiers mois de l'année et une confirmation de ses objectifs, une publication conforme aux attentes et donc jugée rassurante par Jefferies.

Le fabricant suisse d'équipements sanitaires fait part d'un BPA en croissance de 8,1%, à 16,23 CHF ( 9,6% à taux de change constants) à fin septembre 2026, ainsi que d'un excédent brut d'exploitation (EBITDA) en progression de 3,3%, à 778 MCHF, faisant ressortir une marge d'EBITDA de 30,7%.

Le chiffre d'affaires a progressé de 3,6% à 2 535 MCHF ( 5,7% à taux de change constants), une croissance portée avant tout par une augmentation des volumes, mais à laquelle des effets de prix positifs ont également contribué.

Geberit attribue la croissance de ses volumes à l'amélioration de l'environnement de marché en Europe, ainsi qu'à une forte demande dans la plupart des régions et dans ses trois catégories de produits. Cette croissance a été soutenue tant par les produits existants que par les nouveautés.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la direction continue d'anticiper une croissance du chiffre d'affaires net comprise entre 5% et 6% en monnaies locales, ainsi qu'une marge d'EBITDA du même ordre que celle de l'année précédente.

Une publication rassurante, selon Jefferies

"Malgré la forte progression du cours de Bourse avant la publication de ce jour, les inquiétudes s'étaient accentuées concernant les précédentes prévisions de marge, compte tenu de la récente inflation des coûts et des chiffres d'affaires moins dynamiques publiés par les concurrents", note Jefferies.

La banque américaine considère donc que cette publication, parfaitement conforme aux attentes, ainsi que la confirmation des objectifs, qui ne devraient entraîner aucune modification du consensus, constituent des éléments rassurants.

"Désormais, l'attention devrait principalement se porter sur l'évolution des volumes, des prix de vente et des marges à l'approche de l'exercice 2027", ajoute Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 712 CHF sur le titre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 09:15:00.

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