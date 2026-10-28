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GE Vernova va racheter Trench Group dans le cadre d'une opération de 9 milliards de dollars ; l'action en hausse
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 11:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

28 octobre - ** L'action du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a progressé de 3,5 % à 926,43 dollars en pré-ouverture

** La société va racheter le fabricant d’équipements pour réseaux haute tension Trench Group à la société d’investissement Triton Partners dans le cadre d’une transaction de 9 milliards de dollars, dans le but de développer son activité d’électrification et de tirer parti de la forte hausse des investissements dans les réseaux électriques

** La transaction devrait être finalisée fin 2027

** Par ailleurs, la société relève pour la troisième fois consécutive ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les portant de 45,5 à 46,5 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 46,5 et 47,5 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action GEV affichait une hausse de 36,9 % depuis le début de l'année

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