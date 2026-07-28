GE Vernova va moderniser la centrale hydroélectrique de Dinorwig dans le nord du Pays de Galles

First Hydro Company et GE Vernova annoncent la prochaine phase de modernisation/replantation de la centrale hydroélectrique de Dinorwig dans le nord du Pays de Galles, au Royaume-Uni.

Selon cet accord, GE Vernova devrait remplacer deux unités de stockage par pompage dans le cadre du programme de replantation à long terme de First Hydro à Dinorwig, afin d'aider à prolonger la durée de vie de la centrale pour des décennies à venir, tout en améliorant la fiabilité, la disponibilité et les performances de la centrale pour soutenir la stabilité du réseau britannique.

En tant que propriétaire majoritaire et exploitant de la centrale via First Hydro Company, Engie effectue un investissement important à long terme pour prolonger sa durée de vie opérationnelle.

Le programme comprend le remplacement des composants clés de la centrale sur les six unités de production, ainsi que d'importantes améliorations des infrastructures.

Cette modernisation fait partie de l'un des plus grands programmes britanniques de rénovation et de replantation hydroélectrique. Ce programme devrait prolonger la durée de vie de la centrale d'au moins 25 ans.

"Ce projet est un exemple solide de la manière dont GE Vernova peut apporter innovation et expertise en ingénierie à un actif hydroélectrique emblématique", a déclaré Emmanuel Mercier, responsable de l'hydroélectricité EMEA chez GE Vernova.

"Dinorwig est une installation hautement stratégique pour le système électrique britannique, et nous sommes fiers de soutenir First Hydro Company dans le renforcement de la fiabilité et des performances de cette centrale importante."