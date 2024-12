GE Vernova: une commande de turbines à gaz dans les Caraïbes information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé avoir obtenu une commande pour la fourniture de son équipement de production d'électricité à cycle combiné alimenté au gaz naturel de classe H pour la centrale de Sant Felipe de 470 mégawatts (MW) de Generadora San Felipe Limited (GSF) à Punta Caucedo, Boca Chica, en République dominicaine.



Ce projet marque la première commande de turbines à gaz de classe H de GE Vernova dans les Caraïbes. Il contribuera à la mise en oeuvre des ambitions climatiques et des objectifs de développement durable de la République dominicaine.



Le gaz naturel représente près de la moitié de toute l'énergie produite en République dominicaine et joue un rôle crucial dans la transition énergétique du pays.



'Une fois achevée, la centrale devrait être l'une des centrales électriques les plus efficaces des Caraïbes et pourra être configurée avec des systèmes de capture du carbone post-combustion pour réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone' a déclaré Dave Ross, président de GE Vernova Gas Power dans la région Amériques.





