Eurofins chute en Bourse après un troisième trimestre jugé décevant

Logo d'Eurofins Scientific à Nantes

L'action Eurofins plonge mardi en Bourse après l’annonce d’une croissance organique plus faible que prévu au troisième trimestre et un avertissement concernant l'impact des effets de change.

A la Bourse de Paris, l'action perd 6,1% à 60 euros à 08h34 GMT et est en passe d'accuser sa pire journée depuis un an.

Le groupe français de laboratoires d’analyses a enregistré un chiffre d’affaires de 1,723 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse organique de 4,1%.

Selon les analystes de Jefferies, cette croissance organique apparaît "trop faible ", légèrement en dessous du consensus attendu de 4,4%, en raison notamment d’une faiblesse sur le marché nord-américain.

Ils soulignent également le ralentissement de la division BioPharma dont la croissance organique est ressortie à 0,4% après +1,5% au trimestre précédent.

Eurofins a averti par ailleurs de vents contraires liés aux devises : si le taux USD/EUR de fin septembre se maintient jusqu’à la fin de l’exercice, cela pourrait entraîner un impact d’environ 3% sur le chiffre d’affaires et une diminution d’environ 20 points de base sur la marge.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025, visant une nouvelle expansion de sa marge d’Ebitda et un renforcement global de sa rentabilité.

