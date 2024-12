GE Vernova: un dividende prévu au 1er trimestre 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova a fait part mardi soir de la décision de son conseil d'administration de verser un premier dividende trimestriel de 0,25 dollar par action au cours du premier trimestre 2025, ainsi que d'autoriser des rachats d'actions pour six milliards de dollars.



A l'occasion de sa journée investisseurs, il a indiqué viser désormais environ 45 milliards de dollars de revenus et 14% de marge d'EBITDA ajusté à horizon 2028. Il s'attend aussi à générer au moins 14 milliards de free cash-flow cumulé sur 2025-28.



Le constructeur d'équipements énergétiques prévoit en outre d'investir environ quatre milliards de dollars en dépenses d'investissement et autour de cinq milliards en recherche-développement d'ici à 2028 pour nourrir la croissance et l'innovation.





