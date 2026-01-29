GE Vernova T&D India progresse grâce à une hausse des bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de GE Vernova T&D India

GETD.NS augmentent de 8,8% à 3 162 roupies

** Le PAT du distributeur d'énergie a augmenté de 17,1% à 2,91 milliards de roupies; le chiffre d'affaires a augmenté de 58% en glissement annuel

** L'unité indienne de GE Vernova GEV.N a déclaré que ses commandes pour le troisième trimestre étaient en hausse de 41% en glissement annuel à 29,4 milliards de roupies

** PhillipCapital déclare que les commandes sont restées fortes sans ralentissement dans les services publics centraux ou dans le pipeline (TBCB) d'appels d'offres concurrentiels basés sur les tarifs, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité pour l'année fiscale 27, qui devrait être une année de commandes plus importantes, selon la direction

** Les analystes ont une note "Acheter" en moyenne; le PT médian est de 3 680 roupies - données compilées par LSEG

** GETD en hausse de ~1% jusqu'à présent en janvier