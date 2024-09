Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: signe un accord en Australie information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé la signature d'un accord avec Aula Energy et CS Energy pour la fourniture d'éoliennes pour le parc de 228 MW de Boulder Creek en Australie.



Le projet, situé à 40 km au sud-ouest de Rockhampton, porte à plus de 250 le nombre total de turbines de la plate-forme GE Vernova de 6 MW en exploitation ou en construction en Australie.



Le parc éolien devrait fournir de l'électricité à l'équivalent de 85 000 foyers australiens, et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 379 000 tonnes de CO2 équivalent chaque année, ce qui équivaut à retirer plus de 130 000 voitures à essence de la circulation.



'Avec un large portefeuille de capacités soutenues par une technologie de pointe, GE Vernova est particulièrement bien placée pour aider à mener la transition énergétique ', a déclaré Gilan Sabatier, directeur commercial, Éolien terrestre, GE Vernova.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.