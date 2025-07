GE Vernova: remporte un contrat de modernisation en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que sa division Grid Solutions a remporté un contrat auprès du gestionnaire de réseau allemand TransnetBW pour moderniser le noeud électrique de Kühmoos, une sous-station clé dans le sud de l'Allemagne.



Ce site joue un rôle central dans les échanges transfrontaliers d'électricité et la stabilité du réseau régional, notamment entre l'Allemagne, la France et la Suisse.



Le projet prévoit le remplacement des équipements existants par une nouvelle sous-station encapsulée sous gaz (GIS) de 380 kV, doublant la capacité sur une emprise réduite tout en maintenant les opérations en service.



Johan Bindele, Vice-Président et CEO Grid Systems Integration chez GE Vernova, précise que ce chantier est ' essentiel pour la fiabilité du système électrique européen, alors que les pays augmentent leur part de renouvelables et intensifient les interconnexions '.



Ce contrat consolide la présence de GE Vernova en Europe et illustre son engagement à accompagner la transition énergétique avec des infrastructures résilientes.







