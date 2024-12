AOF - EN SAVOIR PLUS

Son conseil d'administration versera un premier dividende trimestriel de 0,25 dollar par action au cours du premier trimestre 2025. La société autorisera des rachats d'actions pour six milliards de dollars.

Elle prévoit d'investir près de quatre milliards de dollars en dépenses d'investissement et environ cinq milliards en recherche-développement d'ici à 2028 pour alimenter la croissance et l'innovation.

Pour son activité éolienne, GE Vernova anticipe un chiffre d'affaires en baisse organique de 4-6% et un EBITDA négatif à hauteur de 200 à 400 millions de dollars.

(AOF) - A l'occasion de sa journée investisseurs hier, GE Vernova a indiqué viser environ 45 milliards de dollars de revenus et 14% de marge d'EBITDA ajusté à horizon 2028 contre 10% précédemment. La multinationale spécialisée dans l'énergie vise aussi au moins 14 milliards de free cash-flow cumulé sur 2025-2028. Elle révise à la hausse ses prévisions pour 2025 : 7-9% de croissance pour sa marge d'Ebitda ajusté contre 7% ; 36-37 milliards de dollars de revenus contre 35-37 milliards de dollars, un free cash flow compris entre 2-2,5 milliards de dollars contre 1,2-1,8 milliard de dollars.

GE Vernova rehausse ses prévisions 2025 et versera un dividende au premier trimestre

