GE Vernova reçoit une commande d'Enertrag pour 7 turbines en Allemagne
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:00
Ce contrat, enregistré au 2e trimestre 2025, s'ajoute à une commande similaire conclue avec Prokon et annoncée la veille au salon Husum Wind.
Bastian Altrichter, vice-président achats d'Enertrag, souligne que ce projet constitue 'une étape importante en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et renforce la transition énergétique'.
GE Vernova dispose d'un site de 70 000 m² à Salzbergen et revendique une base installée mondiale de 57 000 turbines, représentant près de 120 GW de capacité.
