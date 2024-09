Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: Prolec GE achète la totalité de Menk USA information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova fait savoir que Prolec-GE Waukesha, une unité commerciale du leader mondial des infrastructures énergétiques Prolec GE (coentreprise entre Xignux et GE Vernova) a acquis la totalité de Menk USA, un fabricant nord-américain de radiateurs de refroidissement pour transformateurs, après en avoir été propriétaire partiel depuis 2002.



Cette acquisition permet d'intégrer Menk USA au portefeuille de Prolec GE, renforçant la chaîne d'approvisionnement et les capacités stratégiques de l'entreprise.



Les dirigeants de Prolec GE et de Menk USA ont souligné que cette intégration permettra de mieux servir les clients actuels, d'explorer de nouvelles opportunités et de consolider la position de leader de Prolec GE dans l'industrie des composants pour transformateurs.





