GE Vernova progresse grâce à un contrat de repowering éolien avec Taiwan Power Company

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont augmenté de 1,2 % à 554,93 $ en avant-Bourse

** La société signe le premier contrat de mise à niveau de centrales éoliennes terrestres en dehors des États-Unis avec Taiwan Power Company pour la fourniture de 25 kits de mise à niveau

** GEV fournira également un ensemble de services d'exploitation et de maintenance sur cinq ans dans le cadre de cet accord

** La société ajoute que la livraison des composants initiaux est prévue pour le quatrième trimestre et que l'installation des kits de modernisation aura lieu tout au long de 2026 et 2027

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 68 % depuis le début de l'année