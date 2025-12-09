GE Vernova prévoit 80 gigawatts de contrats de turbines à gaz d'ici la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3-8)

GE Vernova GEV.N prévoit 80 gigawatts de contrats signés pour des turbines à gaz à cycle combiné d'ici la fin de l'année, alors que la demande d'électricité des centres de données de Big Tech augmente, a déclaré mardi le fabricant d'équipements de production d'énergie. Alors que la demande d'électricité aux États-Unis atteint des sommets en raison de la prolifération des centres de données à forte consommation d'énergie qui soutiennent les initiatives d'intelligence artificielle, la demande de turbines et d'autres équipements pour produire de l'électricité à partir du gaz naturel a augmenté.

GE Vernova a vendu toutes ses turbines à gaz jusqu'en 2028 et il lui reste moins de 10 % à vendre l'année suivante, a déclaré le directeur général Scott Strazik lors d'une conférence pour les investisseurs.

En ce qui concerne la possibilité que les investissements liés à l'IA se transforment en bulle, Scott Strazik a déclaré qu'il ne voyait aucun signe de ralentissement.

"Ce que nous voyons au quatrième trimestre, et jusqu'en 2026, c'est une accélération de la croissance de la demande", a-t-il déclaré. "Au quatrième trimestre, les commandes des hyperscalers augmentent de manière significative."

À l'avenir, les centres de données devraient représenter environ un tiers des transactions de gaz et d'électricité de la société basée dans le Massachusetts aux États-Unis, a déclaré Scott Strazik.

Depuis le début du trimestre, GE Vernova a signé 18 gigawatts de contrats d'électricité au gaz, a indiqué la société, contre 8 gigawatts au cours des trois premiers mois de l'année.

Parmi les obstacles les plus importants figurent l'obtention de permis par les États et les collectivités locales pour les centrales électriques et la disponibilité des gazoducs, qui rencontrent généralement des problèmes lorsqu'ils sont construits d'un État à l'autre.