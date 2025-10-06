 Aller au contenu principal
GE Vernova présente GNF4, nouveau combustible nucléaire
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 16:50

GE Vernova, via sa coentreprise Global Nuclear Fuel (GNF) avec Hitachi, annonce le lancement de GNF4, une nouvelle génération de combustible destinée aux réacteurs à eau bouillante (BWR). Ce produit s'appuie sur six décennies d'expérience et d'innovation dans la conception de combustibles nucléaires.

GNF4 introduit deux avancées majeures : un gainage en alliage Ziron, plus résistant à la corrosion que l'actuel Zircaloy 2, et des pastilles d'oxyde d'uranium dopées à l'aluminosilicate, qui renforcent la stabilité du combustible à long terme. Ces innovations visent à accroître la durée de vie et la sécurité des assemblages, tout en réduisant le coût du mégawattheure produit.

Le combustible sera fabriqué dans l'usine GNF de Wilmington (Caroline du Nord). Les premiers essais en réacteur sont prévus pour 2026, avec une production à grande échelle attendue en 2030. Selon Craig Ranson, directeur général de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, GNF4 permettra d''améliorer la performance et la fiabilité tout en abaissant les coûts d'exploitation'.

