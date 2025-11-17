GE Vernova prépare l'ouverture de son nouveau centre de recherche avancée à New York
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 16:46
Le centre, conçu comme un campus dédié aux technologies énergétiques, abritera notamment un système de capture directe de l'air capable de capter 10 tonnes de CO2 par an, des solutions robotiques et d'IA pour la fabrication d'éoliennes, ainsi qu'une technologie d'automatisation zonale du réseau électrique.
David Vernooy, vice-président Advanced Research, souligne un investissement 'qui crée un écosystème d'innovation unique' et positionne la région de la capitale new-yorkaise comme pôle majeur des technologies énergétiques.
Le site accueillera chercheurs, industriels et institutions pour accélérer la mise sur le marché de solutions énergétiques de nouvelle génération.
Valeurs associées
|589,552 USD
|NYSE
|+1,88%
