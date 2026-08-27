GE Vernova nomme Claire McDonough au poste de directrice financière

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GE Vernova GEV.N a nommé jeudi Claire McDonough au poste de directrice financière, à compter du 1er janvier 2027, en recrutant la directrice financière de Rivian alors que le fabricant d'équipements électriques cherche à tirer parti de la hausse de la demande en électricité.