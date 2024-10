Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: mise en service d'une centrale en Chine information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce la mise en service de la centrale à cycle combiné Dongguan Ningzhou dans la province du Guangdong, en Chine, avec une capacité additionnelle de 2,4 GW.



Cette centrale, alimentée par trois turbines à gaz 9HA.02, s'ajoute au 1,34 GW déjà fourni par la centrale de Huizhou, également équipée par GE Vernova.



Guangdong Energy Group, exploitant du site, souligne que la technologie de GE aide à la transition du charbon vers le gaz naturel, réduisant ainsi les émissions de carbone.



La Chine vise la neutralité carbone d'ici 2060, et des projets comme Dongguan Ningzhou jouent un rôle clé dans la réduction de l'utilisation du charbon dans la région du Greater Bay.





