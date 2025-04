GE Vernova: mise en production d'un parc éolien au Japon information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 12:23









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que le parc éolien Abukuma a commencé à produire de l'électricité après l'atteinte de sa date d'exploitation commerciale.



Ce site de 147 MW, équipé de 46 turbines terrestres de 3,2 MW, est le plus grand du Japon.



Développé par Fukushima Fukko Furyoku, le site s'inscrit dans les efforts de reconstruction de Fukushima et contribue à l'objectif du Japon d'augmenter la part des énergies renouvelables à 50 % d'ici 2040.



Ce projet, qui alimente 120 000 foyers, marque la cinquième annonce de GE Vernova au Japon en 2024.





