GE Vernova investit 41 MUSD à Schenectady pour accroître sa capacité de production
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 14:40
Selon le directeur général Scott Strazik, cet investissement 'permet de renforcer les capacités en turbines à gaz pour répondre à la demande mondiale d'électricité'. La gouverneure de New York Kathy Hochul a souligné que ce partenariat public-privé 'apporte des emplois bien rémunérés et favorise la durabilité'.
Ce financement permettra notamment d'améliorer la production des générateurs H65 et H84, associés aux turbines HA les plus performantes du groupe. Depuis 2023, GE Vernova a engagé plus de 130 MUSD à Schenectady, en plus de ce nouveau projet.
Au total, l'entreprise a annoncé 720 MUSD d'investissements industriels aux États-Unis en 2025, dans le cadre d'un plan mondial de 9 MdUSD d'ici 2028.
Valeurs associées
|625,270 USD
|NYSE
|0,00%
