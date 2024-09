Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: installation de 23 turbines en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce un accord avec Public Power Corporation Renewables (PPC R) pour fournir et installer 23 turbines de 6,1 MW pour un parc éolien dans le comté de Vaslui, en Roumanie.



Ce projet ajoutera 140 MW à la capacité installée de plus de 700 MW de GE Vernova en Roumanie.



Les premières livraisons sont prévues pour le début 2025, et la mise en service complète d'ici fin 2025.



Le projet fournira assez d'énergie pour alimenter environ 62 000 foyers et soutiendra l'objectif de la Roumanie d'ajouter davantage d'énergie renouvelable d'ici 2030.





