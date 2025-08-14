 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GE Vernova fournit au PNNL du combustible nucléaire pour tests
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 10:31

(Zonebourse.com) - Global Nuclear Fuel (GNF), coentreprise menée par GE Vernova avec Hitachi, annonce la livraison au laboratoire national Pacific Northwest (PNNL) du Département américain de l'Énergie de barres de combustible à haut taux de combustion, après exploitation commerciale.

Issues d'assemblages GNF2 ayant dépassé les limites de licence actuelles de la NRC (autorité de sûreté nucléaire américaine), elles seront examinées pour évaluer l'impact de cycles supplémentaires sur le combustible et les gaines.

L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de combustible tolérant aux accidents (ATF) du DOE, visant à améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réacteurs, réduire les déchets et prolonger la durée en coeur.

Les données recueillies serviront aussi au développement du combustible du petit réacteur modulaire BWRX-300, avec des cycles pouvant aller jusqu'à 36-48 mois.

