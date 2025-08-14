GE Vernova fournit au PNNL du combustible nucléaire pour tests
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 10:31
Issues d'assemblages GNF2 ayant dépassé les limites de licence actuelles de la NRC (autorité de sûreté nucléaire américaine), elles seront examinées pour évaluer l'impact de cycles supplémentaires sur le combustible et les gaines.
L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de combustible tolérant aux accidents (ATF) du DOE, visant à améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réacteurs, réduire les déchets et prolonger la durée en coeur.
Les données recueillies serviront aussi au développement du combustible du petit réacteur modulaire BWRX-300, avec des cycles pouvant aller jusqu'à 36-48 mois.
Valeurs associées
|634,150 USD
|NYSE
|-3,54%
A lire aussi
-
Une législation israélienne réglementant les ONG étrangères a été de plus en plus utilisée pour refuser leurs demandes d'apporter de l'aide dans la bande de Gaza, selon une lettre signée par plus de cent ONG publiée jeudi. Les relations entre les ONG soutenues ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Adyen a fait état jeudi de résultats semestriels inférieurs aux attentes et déclaré avoir abandonné l'idée d'une accélération de sa croissance cette année, des annonces qui provoquaient une chute de plus de 18% de son titre ce matin à la Bourse ... Lire la suite
-
Le ministre israélien des Finances approuve la création d'une colonie séparant Jérusalem-Est de la Cisjordanie
Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a approuvé cette nuit les plans d'une colonie qui séparerait Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée, une décision qui, selon son bureau, enterrerait l'idée d'un État palestinien. Il n'a pas été possible de ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,008% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC : * COGNIZANT ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer