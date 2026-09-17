GE Vernova et Vineyard Wind règlent leur litige à l'amiable

Vineyard Wind et GE Vernova ont trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin à l'ensemble de leurs litiges concernant le projet éolien en mer Vineyard Wind. Dans le cadre de cet accord, la multinationale américaine spécialisée dans le secteur de l'énergie a retiré sa demande de résiliation, et les deux parties ont accepté d'abandonner toutes leurs poursuites judiciaires. Les termes de cet accord restent confidentiels.

Le projet Vineyard Wind est un élément clé de la stratégie du Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre pour répondre à la hausse de la demande d'électricité. Aujourd'hui, toutes les turbines sont en mesure de produire de l'énergie. Elles fournissent ainsi une électricité fiable et abordable à plus de 400 000 foyers et entreprises, tout en renforçant la stabilité du réseau électrique de l'Etat.

En plus de son apport énergétique, ce projet constitue un moteur économique majeur : il a créé près de 4 000 emplois et généré 1,94 milliard de dollars de retombées économiques à ce jour.

Son impact environnemental est tout aussi important, puisqu'il réduit les émissions de carbone de plus de 1,6 million de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer 325 000 voitures de la circulation.