GE Vernova et Vineyard Wind mettent fin à leur litige concernant un parc éolien en Nouvelle-Angleterre

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(Ajoute des détails sur l'affaire aux paragraphes 2 à 9)

par Nate Raymond

Le promoteur de parcs éoliens Vineyard Wind a annoncé mercredi avoir réglé un litige avec le fournisseur d’éoliennes GE Vernova, qui avait tenté GEV.N de se retirer de son projet de 4,5 milliards de dollars en Nouvelle-Angleterre en invoquant une créance de plus de 300 millions de dollars.

Dans le cadre d’un accord à l’amiable, GE Vernova a déclaré avoir retiré l’avis de résiliation qu’elle avait envoyé en février afin de mettre fin à sa participation au projet de parc éolien. Elle a également renoncé à faire appel d’une injonction lui imposant de poursuivre ses travaux sur ce projet.

Les deux parties ont convenu de classer sans suite toutes les actions en justice en cours, ont indiqué les entreprises. Les autres termes de cet accord confidentiel n’ont pas été divulgués.

Le projet de Vineyard Wind, d’une puissance de 806 mégawatts, situé au large de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, a été mis en service en février, après avoir convaincu, un mois plus tôt, un juge fédéral d’empêcher l’administration du président Donald Trump de suspendre la construction.

Mais quelques jours plus tard, GE Vernova, qui a conçu, fabriqué et installé les éoliennes du projet, a envoyé une mise en demeure menaçant de résilier son contrat de 1,3 milliard de dollars, affirmant qu’on lui devait 360 millions de dollars.

Vineyard Wind, une coentreprise entre l’espagnole Iberdrola

IBE.MC et la société danoise Copenhagen Infrastructure Partners, a réagi en intentant une action devant un tribunal d’État de Boston, arguant que l’action de GE Vernova menaçait à tort la viabilité commerciale du projet.

Le promoteur a fait valoir qu’il était en droit de retenir des centaines de millions de dollars dus à la filiale GE Renewables US LLC de GE Vernova après qu’une pale de turbine s’est effondrée en 2024 et est tombée dans les eaux au large de Nantucket.

Cette défaillance de la pale a entraîné deux ans de retards après qu'il a été constaté que le défaut de fabrication à l'origine de la défaillance était généralisé, ce qui a nécessité le remplacement d'autres pales, a déclaré Vineyard Wind.

Le juge Peter Krupp, de la Cour supérieure du comté de Suffolk, avait rendu en avril une injonction empêchant GE Vernova de mettre fin aux travaux sur le projet. Un appel de cette décision était en instance jusqu'à l'accord conclu mercredi.